"Все йшло за заздалегідь запланованим планом до моменту, коли прийшли перші результати тестів гравців національної збірної на коронавірус! Тренерський штаб вже 4-го жовтня ближче до ночі знав, що точно не зможе розраховувати на двох гравців донецького Шахтаря і чекав результату щодо інших гравців, які перебували в зоні ризику і можливо потенційно вже теж підхопили COVID-19. Це була перша ланка ланцюга обставин, що склалися!

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Друге – сталося вже у Парижі! У терміновому порядку був викликаний у збірну Юра Паньків. Прибувши в аеропорт у запланований для вильоту час, він разом з командою вилетів до Франції, де зустрівся з нашими легіонерами. За планом всі одразу здали тест на коронавірус. За фактом результатів тестів, які стали відомі вранці 6-го жовтня, ми зіткнулися з тим, що ще не можемо розраховувати на Андрія Луніна і довизванного Юрія Паньківа.

У ситуації, що склалася, я просто змушений був взяти участь у передігровому тренуванні, де було необхідно двоє воротарів! Після тренування і за фактом побаченого у головного тренера виникла думка ​​заявити мене на матч у якості резервного воротаря... І це був третій фактор! Але треба було ще зрозуміти, чи можливо це зробити з урахуванням того, що я вже майже 4 роки як не був чинним професійним спортсменом і не брав участі у жодних змаганнях! І ось ми підходимо до четвертого і вирішального фактору!

Я пропущу багато моментів, щоб не відволікати вашу увагу, але скажу що після консультацій, запитів і багатьох інших бюрократичних моментів, юридичний відділ таки отримав відповідь, що немає жодних перешкод аби включити мене в заявку на цей матч.

Відразу хочу відзначити наступне. Зіткнувшись з такими обставинами, питання мого виходу на поле не стояло від слова "взагалі" за багатьма факторами! Перший – обмежена кількість замін, а саме 6. А можна використовувати лише три зупинки під час матчу для того, щоб ці заміни зробити. З урахуванням ситуації, що склалася і розуміння, що нам належить провести ще два найважливіших матчі у Лізі націй, тренерський штаб хотів по максимуму використати ці заміни!

Другий – це повага! Повага до гравців збірної України і повага до гравців збірної Франції (тут навіть розшифровувати, думаю, не треба). Єдиний варіант, при якому був можливий мій вихід на поле, це травма або вилучення нашого воротаря! І я радий, що цього не сталося! Але скажу чесно – я був щасливий ще раз пережити ці фантастичні передматчеві емоції від того, що ти (як гравець) у заявці на матч збірної України з чинними чемпіонами світу. Про таке можна було лише мріяти!" – написав Шовковський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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