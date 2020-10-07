Стало известно, в каких комплектах экипировки украинская и французская команды выйдут на товарищеский поединок.

На традиционном совещании с участием представителей Украины и Франции, а также официальных лиц поединка было решено, в каких комплектах формы сыграют команды.

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Как информирует официальный сайт УАФ, подопечные Андрея Шевченко проведут встречу в желтом комплекте формы (вратарь в зеленом). Наши соперники выйдут на поле в синем (голкипер в сером).

Напомним, спарринг Франция – Украина состоится сегодня, 7 октября, начало в 22:10. Интересно, что этот поединок станет юбилейным для обеих, ведь это будет 10 противостояние между командами. Украинцы 5 раз уступали, трижды играли вничью и дважды побеждали.

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