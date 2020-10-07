Стало відомо, в яких комплектах екіпірування українська та французька команди вийдуть на товариський поєдинок.

На традиційній нараді за участі представників України і Франції, а також офіційних осіб поєдинку було вирішено, у яких комплектах форми зіграють команди.

Франція – Україна: Шевченко оголосив офіційну заявку на товариський матч

Як інформує офіційний сайт УАФ, підопічні Андрія Шевченка проведуть зустріч у жовтому комплекті форми (воротар у зеленому). Наші суперники вийдуть на поле в синьому (голкіпер у сірому).

Нагадаємо, спаринг Франція – Україна відбудеться сьогодні, 7 жовтня, початок о 22:10. Цікаво, що цей поєдинок стане ювілейним для обох, адже це буде 10 протистояння між командами. Українці 5 разів поступались, тричі грали внічию та двічі перемагали.

Франція – Україна: анонс товариського матчу