Подопечные Андрея Шевченко могли еще больше пострадать из-за обнаруженного коронавируса у вратарей Лунина и Панькива, а также у шеф-повара Тошича.

Пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков сообщил, что вратарь сборной Украины Юрий Панькив не был допущен к первой тренировке команды по прибытии во Францию – он сразу же отправился на самоизоляцию, потому что уже было известно о подозрении на коронавирус в расположении Александрии.

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Андрей Лунин сдавал тест в Мадриде – он был отрицательным. Но повторный тест во Франции, к сожалению, обнаружил инфицирование коронавирусом. К слову, зараженным является и шеф-повар сборной Украины Любомир Тошич. Сейчас все находятся на самоизоляции.

Пресс-атташе Шевченко также заявил, что была угроза остаться на изоляции всей сборной на 15 суток во Франции. Это бы точно поставило под вопрос участие нашей национальной команды в матчах Лиги наций против Германии и Испании.

Напомним, спарринг Франция – Украина состоится сегодня, 7 октября, начало в 22:10.

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