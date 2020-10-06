Наставник сборной Украины Андрей Шевченко накануне спарринга против французской команды ответит на вопросы журналистов. Ссылка на онлайн-трансляцию пресс-конференции – в этой новости.

Общение главного тренера "сине-желтых" с прессой запланировано на 19:30 по киевскому времени. Посмотреть пресс-конференцию в прямом эфире можно на YouTube-канале УАФ непосредственно в этой новости.

Франция – Украина: прогноз на матч – команду Шевченко считают явным аутсайдером

Перед товарищеским матчем против французов сборная Украины неожиданно получила кадровые проблемы. Из-за коронавируса национальной команде не помогут игроки Шахтера. Кроме того, Лунин и Панькив сдали положительные тесты на COVID-19 и тоже не сыграют за сборную.

Матч Франция – Украина состоится в среду, 7 октября, на Стад де Франс. Начало поединка в 22:10.

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