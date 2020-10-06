Тесты Андрея Лунина и Юрия Панькова, а также шеф-повара "сине-желтых" Любомира Тошича оказались положительными, сообщает официальный сайт УАФ. Таким образом, в распоряжении Андрея Шевченко остался один голкипер – Георгий Бущан.

Шахтер получил результаты повторного тестирования на коронавирус

Шеф-продюсер телеканалов "Футбол" Иван Гресько на своей странице в Фейсбуке сообщил, что это может помешать планам сборной Украины. Есть предположение, что завтрашний спарринг против Франции находится под угрозой срыва.

Напомним, в составе Шахтера СOVID-19 обнаружили у Тараса Степаненко и Андрея Пятова, поэтому "горняки" не отпустили ни одного игрока в лагерь сборной.

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