Керманич збірної України Андрій Шевченко напередодні спарингу проти французької команди відповість на запитання журналістів. Посилання на онлайн-трансляцію прес-конференції – у цій новині.

Спілкування головного тренера "синьо-жовтих" з пресою заплановане на 19:30 за київським часом. Переглянути прес-конференцію наживо можна на YouTube-каналі УАФ безпосередньо в цій новині.

Франція – Україна: прогноз на матч – команду Шевченка вважають відвертим аутсайдером

Перед товариським матчем проти французів збірна Україна несподівано отримала кадрові проблеми. Через коронавірус національній команді не допоможуть гравці Шахтаря. Окрім того, Лунін і Паньків здали позитивні тести на COVID-19 і теж не допоможуть збірній.

Матч Франція – Україна відбудеться у середу, 7 жовтня, на Стад де Франс. Початок поєдинку о 22:10.

"Мрію повернутися у збірну України": Артем Кравець – про новий клуб, пошуки квартири і шанси Динамо в Лізі чемпіонів