"У нас очень тяжелая ситуация. Сначала ряд футболистов получили травмы. Впоследствии, в последний момент, мы узнали, что у двух игроков Шахтера положительные результаты на COVID-19. Футболисты, вызванные из Шахтера, были отправлены на карантин на 4 дня. Насколько я знаю, они сдали сегодня утром тесты, они отрицательные, кроме двух футболистов.

Франция – Украина: где и когда смотреть матч онлайн

Пришлось довызвать тех футболистов, которых мы могли вызвать – которые были протестированы. Некоторые из них были из молодежной команды. Попытались вызвать голкипера Панькива, поскольку у нашего капитана Пятова был положительный тест. Панькив приехал, но повторный тест, который сдавали во Франции, выявил положительный результат у него и Лунина.

Ситуация очень тяжелая. Но есть регламент. Сегодня мы полностью доверяем позиции французских властей, медицинским учреждениям и протоколам во Франции. Насколько знаю, матч будет сыгран, хотя для нас это очень сложная ситуация. Я очень уважаю сборную Франции, уважаю ее тренера. У нас прекрасные отношения. Во Франции очень сильная команда. Мне бы хотелось привезти сюда боеспособную команду, которая показала хороший футбол.

Мы постараемся собрать всех лучших игроков, которые смогли сыграть. У Франции следующие два матча в Лиге наций, как и у нас. Мы играем с Германией и Испанией. Я тоже должен выходить из этой ситуации, потому что эти матчи уже официальные. Постараемся по максимуму собрать команду, которая будет боеспособной завтра. В конце концов, это шанс для молодых футболистов проявить себя.

Могу сказать, что поставленные передо мной задачи мы выполняем. Главнейшая задача, которую я ставил, когда принимал команду – изменить качество игры команды, привести молодое поколение, которое сможет играть в несколько другой футбол. Мы к этому движемся. У нас были очень положительные три года. Команда очень хорошо провела Лигу наций, отбор на Евро-2020, попали туда с первого места. Считаю, попали на Евро заслуженно, команда показала очень хороший уровень футбола. За это время мы постарались дать возможность молодым футболистам проявить себя. Многие из них сегодня играют в основном составе, команда очень изменилась.

Но это было в прошлом. Сегодня начинаются новые турниры. Впереди ждут новые вызовы. Всегда надо поддерживать этот уровень. Но его нужно поддерживать, имея очень хороший запас. К сожалению, сегодня у нас этого запаса нет. У нас нет возможности играть с Францией лучшими футболистами. Наверное, каждого игрока сборной Франции можно назвать опасным. Это очень хорошая, сбалансированная команда, имеющая прекрасных исполнителей на каждой позиции. Считаю, центром побед и качественных побед тренера – Дидье Дешам.

Относительно усиления состава после возвращения в Киев... Мы готовим список футболистов, которые будут завтра-послезавтра тестироваться. По протоколу – любой футболист, который приезжает, проходит тестирование. Составим список, ведь должны понимать ситуацию с футболистами Шахтера, с футболистами, которые за это время проходили тесты. И только потом будем смотреть, кто сможет к нам присоединиться. Повторный тест постараемся сделать быстрее. Наши планы не меняются: едем на следующий день после матча. Прилетаем в Киев, по возможности скорее проходим тест, чтобы иметь информацию о том, что происходит внутри команды", – сказал Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

"Шевченко зробив перший важливий крок": у збірній України назвали мету на Лігу націй і пригрозили Іспанії реваншем