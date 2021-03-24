"Национальную команду ожидают три подряд матча отбора. И здесь нужно приличное восстановление, приличная обойма. Не смогут, к сожалению, пока сыграть за Украину Степаненко, Беседин и Цыганков. Довбик не имеет права сыграть на выезде по другим причинам.

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Очень важен правильный план на игру. У нас все-таки есть опыт побед над топовыми сборными Испании, Португалии. Многие ребята из сборной Украины за Динамо, Шахтер, Аталанту, Манчестер Сити сыграли в еврокубках. Это также большой плюс! Наши ребята в хорошем игровом тонусе. Просто мы играем с очень топовой командой. Если они позволяют себе не вызывать в сборную Карима Бензема, который забивает в каждом матче за Реал – то о чем тут можно говорить!

Что такое сборная Франции? У них играют футболисты из разных топ-команд из топ-чемпионатов. У французов есть восходящая звезда мирового футбола Килиан Мбаппе! Там кого не назовешь, все звезды!

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Однако, с любым соперником можно и нужно играть, достигая результата. С очень организованной Францией нужно играть очень концентрированно, внимательно и дисциплинированно до финального свистка. Они не прощают микроошибок. Французам нельзя давать пространство, поскольку Мбаппе и компания достаточно реактивные, а бороться с ними в скорости – пустое занятие. Тем более, у Франции обслужить атакующих игроков реально есть кому.

Нельзя допускать разрывы между линиями, но наша сборная уже давно играет очень компактно. И в то же время мы не должны отказываться от своей игры. Мы уже давно достаточно хорошо контролируем мяч в активной динамике, меняя ритм, темп и направление игры. Мы научились выжимать максимум из полумоментов. Все футболисты добросовестно выполняют черновую работу. У нас хорошие стандарты. У ворот соперника мы угрожаем и забиваем практически в каждом матче. У нас быстрые и эффективные атаки.

У меня есть предчувствие, что из Парижа мы вернемся с набранными очками и Украина поборется с Францией за первое место в группе", – сказал Грозный в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, подопечные Шевченко встретятся с действующими чемпионами мира уже сегодня, 24 марта, в столице Франции. Начало встречи в 21:45.

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