"У нас возникли проблемы. У нескольких сотрудников отеля, где мы обычно живем во время подготовки к матчам, были положительные тесты на COVID-19. Поэтому мы решили никуда не уезжать из базы в Клерфонтене и предматчевую тренировку провели именно здесь, а не на Стад де Франс, чтобы уменьшить физическую нагрузку для игроков.

В отеле сборной Франции обнаружили коронавирус – Дешам экстренно сменил планы перед матчем с Украиной

К матчу против Украины готовы все 26 футболистов. Я буду выбирать. Широкий выбор – хорошая новость. Кто-то сыграет завтра, кто-то – в воскресенье в Казахстане, а кто-то – в следующую среду с Боснией и Герцеговиной. Впрочем, я еще не решил. Мы думаем только об Украине.

Это будет не тот соперник, которого мы обыграли в товарищеском матче 7:1. Тогда у Андрея Шевченко было очень много больных коронавирусом. У него хорошая команда, которая любит владеть мячом. Ей нравится играть в комбинационный футбол с подключением к атакующим действиям крайних защитников. "Сине-желтые" победили Испанию и доказали, что способны демонстрировать качественную игру", – цитирует Дешама официальный сайт УАФ.

К слову, противостояние с Украиной запланировано на завтра, 24 марта, на Стад де Франс. Начало встречи в 21:45.

Франція має слабкі місця, або Шпаргалка для Шевченка, як помститися чемпіонам світу за 1:7