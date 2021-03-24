"Національну команду очікують три поспіль матчі відбору. І тут потрібно пристойне відновлення, пристойна обойма. Не зможуть, на жаль, поки зіграти за Україну Степаненко, Бєсєдін та Циганков. Довбик не має права зіграти на виїзді з інших причин.

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Дуже важливим є правильний план на гру. У нас все-таки є досвід перемог над топовими збірними Іспанії, Португалії. Багато хлопців зі збірної України за Динамо, Шахтар, Аталанту, Манчестер Сіті зіграли в єврокубках. Це також великий плюс! Наші хлопці в хорошому ігровому тонусі. Просто ми граємо з дуже топовою командою. Якщо вони собі дозволяють не викликати у збірну Каріма Бензема, який забиває у кожному матчі за Реал – то про що тут можна говорити!

Що таке збірна Франції? У них грають футболісти з різних топ-команд з топ-чемпіонатів. У французів є висхідна зірка світового футболу Кіліан Мбаппе! Там кого не назвеш, всі зірки!

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Проте, з будь-яким суперником можна і потрібно грати, досягаючи результату. З дуже організованою Францією потрібно грати дуже концентровано, уважно і дисципліновано до фінального свистка. Вони не пробачають мікропомилок. Французам не можна давати простір, оскільки Мбаппе і компанія досить реактивні, а боротися з ними у швидкості – пусте заняття. Тим більше, у Франції обслужити атакувальних гравців реально є кому.

Не можна допускати розриви між лініями, але наша збірна вже давно грає дуже компактно. І в той же час ми не повинні відмовлятися від своєї гри. Ми вже давно досить добре контролюємо м'яч в активній динаміці, змінюючи ритм, темп і напрямок гри. Ми навчилися вичавлювати максимум з напівмоментів. Всі футболісти сумлінно виконують чорнову роботу. У нас хороші стандарти. Біля воріт суперника ми загрожуємо і забиваємо практично у кожному матчі. У нас швидкі і ефективні атаки.

У мене є передчуття, що з Парижа ми повернемося з набраними очками і Україна побореться з Францією за першу сходинку у групі", – сказав Грозний у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, підопічні Шевченка зустрінуться з чинними чемпіонами світу вже сьогодні, 24 березня, у столиці Франції. Початок зустрічі о 21:45.

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