"Я рад поздравить всех с началом сбора национальной команды. Пока не готов общаться на украинском языке постоянно, но буду делать это в будущем.

Ситуация с Максом Килманом? Сейчас мы сделали запрос по нему в ФИФА. Ждем ответа. Запрос касается и его выступлений за сборную Англии по футзалу. Когда будет более-менее точная информация, сможет ли он играть за Украину или нет, тогда мы скажем всю информацию. Но соответствующий запрос в ФИФА мы сделали.

Степаненко рискует пропустить Евро-2020, – журналист

Что касается информации о травме Тараса Степаненко, я общался с ним буквально 2 недели назад, как и с врачом Шахтера. Я знаю, что ему делали определенные процедуры. Насколько я знаю, его состояние стабильное. Я тоже немного удивился указанной информации. Если его колено хорошо отреагирует на те нагрузки, которые он сейчас будет получать, то он будет играть. Впрочем, лучше всего на этот вопрос ответит сам Тарас или его врач. Но по моей информации, у него, в принципе, все хорошо сейчас.

Выводы из прошлогоднего поражения от Франции (1:7 в октябре 2020-го – прим.) мы сделали. Сейчас будет официальный матч и, соответственно, совсем другая концентрация. Я знаю силу этой команды, уважаю игроков и тренера. Недаром они стали чемпионами мира. У них сильная команда, но у Украині есть план на игру, мы серьезно готовимся. Что касается состава, то у нас есть определенные потери. Тарас Степаненко, Виктор Цыганков, Артем Беседин – это игроки, на которых мы рассчитывали. Под вопросом и Андрей Ярмоленко. Но несмотря на все, команда готовится. У нас есть определенные планы, но, к сожалению, очень мало времени. Мы выходим из сложившейся ситуации, что впервые играем 3 официальных матча подряд. В этом тоже есть определенные трудности. Несмотря на все обстоятельства, мы сегодня вылетаем во Францию ​​с хорошим настроением и будем готовиться к завтрашнему матчу.

Состояние игроков? Когда они приезжают из клубов в сборную, они должны сразу забывать удачные или неудачные матчи и перестраиваться. Национальная команда – это совсем другой уровень и концентрация, они обязаны перестраиваться, какая бы ситуация не была в клубах. Здесь, в сборной, другая история. Надеюсь, игроки будут готовы на все 3 матча и прислушиваются к моим словам. Да, за последние 2 недели Динамо и Шахтер вылетели из еврокубков – это не совсем приятно. Есть некоторый спад, особенно у лидеров в последних матчах. Думаю, что временное явление. Думаю, игроки будут готовы, прежде всего, психологически", – подытожил Шевченко.

Напомним, поединок Франция – Украина стартует 24 марта в 21:45 по Киеву. Уже через несколько дней сборная Украины в Киеве примет Финляндию (28 марта) и Казахстан (31 марта).