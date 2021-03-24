Прошло 15 лет после первого выступления сборной Украины на Чемпионате мира. До сих пор оно остается единственным для "желто-синих" – и это вызывает удивление у всей Европы, ведь у нас всегда были крепкие команды серьезного уровня. В 2022 году есть шанс исправить статистику, однако необходимо пройти отбор на ЧМ в Катаре. В нашей группе – Босния, Финляндия, Казахстан и Франция. Именно против действующих чемпионов мира подопечным Андрея Шевченко и придется стартовать. Еще и на их поле.

Франция – Украина: прогноз на матч отбора к ЧМ-2022

Франция – Украина: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Второе место в такой компании является задачей-минимумом, но оно выводит только в плей-офф. О прямой путевке на Мундиаль большинство болельщиков не думает, потому что первую позицию забронировали французы – впрочем, побороться за очки в матче с "Ле Бле" все равно стоит. Всегда существует риск, что гранд неожиданно забуксует или допустит случайную осечку с нашим конкурентом – и этот результат затем может получить решающее значение в битве за второе место. Словом, Украина не имеет права относиться к поединку против Франции, как к игре без ответственности.

Исторически Украина играет с "галльскими петухами" очень слабо. В десяти встречах они били нашу сборную шесть раз, а еще три завершились вничью – последняя случилась 14 лет назад. Наша единственная победа была зафиксирована в 2013 году в плей-офф к ЧМ-2014, однако в ответном матче Франция устроила разгром. Полгода назад подопечные Дидье Дешама вообще нанесли украинцам крупное поражение в истории, уничтожив ослабленную коронавирусом команду Андрея Шевченко со счетом 7:1. Словом, статистика не на нашей стороне, хотя в Лиге наций это не помешало нам победить Испанию.

Главная проблема для Украины заключается не в статистике, а силе сборной Франции. Действующий чемпион мира с июня 2017 года проиграл всего пять матчей – товарняки с Колумбией и Финляндией, поединок Лиги Наций против Нидерландов и встречи с Турцией и Швецией в квалификации. Были также ничейные поединки с Португалией, Германией, Исландией, Данией, США и даже Люксембургом, но все эти осечки являются каплей в море на фоне 32-х побед.

"Ле Бле" считаются одними из главных фаворитов на Евро-2020 и ЧМ-2022. Большинство ее лидеров – это молодые суперзвезды топ-клубов, а в игре каждой из линии нет никаких проблем. Вообще, в Европе трудно найти более стабильную и мощную сборную в кадровом плане. При этом футбол французов нельзя назвать феерическим – он достаточно прагматичный и отчасти сухой. Идеальный вариант для победы на международном турнире.

Впрочем, во Франции есть определенные минусы, которые могут помочь Украине. В первую очередь, стоит отметить склонность "галльских петухов" к подаркам середнякам и даже аутсайдерам – это случается редко, но раз-два в год возможны ничьи даже с белорусами или люксембуржцами. Турки же в родных стенах вынесли "Ле Бле" в одни ворота, да еще и на выезде зацепились за очки. Украина ничем не хуже.

Во-вторых, существуют вопросы кондиций сборной Франции. Дидье Дешам заявил, что 70% его футболистов могут быть усталыми из-за проведенных в воскресенье матчей чемпионатов, а впереди еще и тяжелые перелеты. Времени на тренировки при этом практически нет, а последний раз команда собиралась только осенью. Да и в тактическом плане "Ле Бле" не является машиной без недостатков.

Главным оружием Украины перед поединком на Сен Дени есть опыт. Осенью тренерский штаб Андрея Шевченко и футболисты получили его вволю – матчи Лиги наций показали, что "желто-синие" не способны играть по лекалам 2019-го года против элитных соперников. За короткий отрезок в Лиге наций сборная научилась готовить нетривиальные планы под топовых соперников, находясь в трудном кадровом положении. Все они имели разрушающий характер, но в этом нет ничего страшного – тренеры просто проявили гибкость, подстроившись под возможности своего состава.

Сложность в оценках нашей сборной заключается в том, что Андрей Шевченко не имел стабильной основы, а цикл отбора к Евро-2020 вообще не похож на последний осенний цикл Украины. Плюс заключается в том, что "желто-синие" могут сыграть по-разному, но проблемы с составом сильно били по игровым связям. Для Андрея Шевченко это очень важный аспект.

В конце концов, следует понимать уровень Украины. Даже в отборе к Евро-2020 нам откровенно повезло с Португалией, да и против Испании в Лиге наций стройность нашего плана (а он действительно был крутым) могла развалиться под давлением гранда. Немцы же плохо начинали против Украины и наошибались на три гола, но в итоге столько пропустили лишь мы.

"Желто-голубой" не хватает интенсивности и кадровой комплектации, чтобы на равных тягаться с командами элитного класса – это показал тот же матч в Париже, когда забивали Каваминга и Жиру. Первый в мертвой ситуации просто пробил через себя (даже не в падении), а второй красиво забил в девятку, обработав мяч одним касанием – хотя Миколенко накрывал его правильно. Это и есть класс. Здесь мы отстаем безнадежно. Впрочем, не стоит вешать носы, ведь порядок частенько бьет этот класс.

Кадровая ситуация

Травмированные: Цыганков, Беседин, Степаненко

Под вопросом: Мбаппе

Не сыграют по другим причинам: Довбик (не успели подать документы)

Ориентировочные составы на матч Франция – Украина

Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Канте – Рабьо, Мбаппе, Погба – Жиру, Гризманн

Украина: Бущан – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук – Марлос, Малиновский, Зинченко, Зубков – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Украина потеряла двух важных атакующих футболистов и не смогла компенсировать их потерю Довбиком из-за требований французского законодательства, однако эти потери не являются слишком важными в Париже. Критическим является отсутствие Степаненко, ведь Андрею Шевченко придется парковать автобус. В нем очень много будет зависеть от способности центрхавов вовремя закрывать зоны в центре поля – и Тарас здесь был очень нужен. Осенние поединки показали, что прямой замены опорнику Шахтера у нас пока нет.

Франция будет доминировать и разрывать наши оборонительные порядки. Очевидно, что без забитого мяча хозяева поле не покинут – и вряд ли это будет один мяч. Букмекеры совсем не верят в сборную Украины, да и эксперты не надеются на что-то, кроме автобуса. Мы либо выстоим, либо нет.

Если удастся выстоять, то это будет чудо. А чудеса, к сожалению, не случаются часто – особенно когда речь идет о матче в Париже.

Франція має слабкі місця, або Шпаргалка для Шевченка, як помститися чемпіонам світу за 1:7