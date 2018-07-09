Франция – Бельгия: предматчевая пресс-конференция Дидье Дешама

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пообщался с журналистами накануне поединка 1/2 финала чемпионата мира-2018 против бельгийцев.

"Сейчас я отношусь к широкому кругу тех, кто присутствует в полуфинале. Мы знаем соперника – это преимущество. Многие игроки выступают за одни клубы. Они хорошо друг к другу относятся, но завтра каждый будет играть за свою команду. Нужно искать возможности, чтобы выйти в финал чемпионата мира.

Франция – Бельгия: где смотреть онлайн матча 1/2 финала ЧМ-2018

Моя команда будет готова к разным сценариям, схемам. Отсутствие Менье означает, что завтра выйдет другой игрок. Не знаю, будет ли это прямая замена. Против Бразилии они сыграли великолепно, по специальному плану. Бельгия направлена ​​вперед, это качество они постоянно сохраняли к игре с Бразилией. Против бразильцев они заблокировали центр. Позиция Лукаку – конечно, это было спланировано. Мы должны знать, что Бельгия хорошо и быстро атакует. Я обеспечил подготовку своих игроков к различным вариантам.

Я сильно уважаю Мартинеса. Он взял эту команду и не думайте, что все было просто. На Евро-2016 они были одними из лучших, они имели фантастический потенциал, но вылетели от Уэльса. У них есть опыт. Не хочу обижать Мартинеса, но, конечно, он воспользовался работой Вилмотса. Он несколько изменил, поставил свою отметку на сборной. Поздравляю его с выходом в полуфинал.

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Никакого реванша в футболе нет, это слово мне не нравится. Каждый матч отличается. Было больно проиграть в финале Евро, но мы это уже переварили. Сейчас у нас есть шанс сыграть в финале ЧМ-2018. Мы сделаем все, чтобы вырвать эту возможность. Португалия – это не Бельгия. Нам нужно отдать очень много, чтобы выиграть у нее", – цитирует Дешама Sports.ru.

Отметим, что поединок Франция – Бельгия состоится 10 июля на стадионе Санкт-Петербург. Начало игры – 21:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.