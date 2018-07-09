Франция – Бельгия: предматчевая пресс-конференция Дидье Дешама

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пообщался с журналистами накануне поединка 1/2 финала чемпионата мира-2018 против бельгийцев.
"Сейчас я отношусь к широкому кругу тех, кто присутствует в полуфинале. Мы знаем соперника – это преимущество. Многие игроки выступают за одни клубы. Они хорошо друг к другу относятся, но завтра каждый будет играть за свою команду. Нужно искать возможности, чтобы выйти в финал чемпионата мира.
Франция – Бельгия: где смотреть онлайн матча 1/2 финала ЧМ-2018
Моя команда будет готова к разным сценариям, схемам. Отсутствие Менье означает, что завтра выйдет другой игрок. Не знаю, будет ли это прямая замена. Против Бразилии они сыграли великолепно, по специальному плану. Бельгия направлена вперед, это качество они постоянно сохраняли к игре с Бразилией. Против бразильцев они заблокировали центр. Позиция Лукаку – конечно, это было спланировано. Мы должны знать, что Бельгия хорошо и быстро атакует. Я обеспечил подготовку своих игроков к различным вариантам.
Я сильно уважаю Мартинеса. Он взял эту команду и не думайте, что все было просто. На Евро-2016 они были одними из лучших, они имели фантастический потенциал, но вылетели от Уэльса. У них есть опыт. Не хочу обижать Мартинеса, но, конечно, он воспользовался работой Вилмотса. Он несколько изменил, поставил свою отметку на сборной. Поздравляю его с выходом в полуфинал.
Франция – Бельгия: прогноз матча 1/2 финала ЧМ-2018
Никакого реванша в футболе нет, это слово мне не нравится. Каждый матч отличается. Было больно проиграть в финале Евро, но мы это уже переварили. Сейчас у нас есть шанс сыграть в финале ЧМ-2018. Мы сделаем все, чтобы вырвать эту возможность. Португалия – это не Бельгия. Нам нужно отдать очень много, чтобы выиграть у нее", – цитирует Дешама Sports.ru.
Отметим, что поединок Франция – Бельгия состоится 10 июля на стадионе Санкт-Петербург. Начало игры – 21:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.