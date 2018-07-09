Франция – Бельгия: где смотреть онлайн матча 1/2 финала ЧМ-2018

Франция и Бельгия встретятся 10 июля в ответном матче 1/2 финала чемпионата мира 2018. Где смотреть игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Франция – Бельгия состоится 10 июля на стадионе Санкт-Петербург. Начало игры – 21:00 по киевскому времени.

Франция – Бельгия: прогноз матча 1/2 финала ЧМ-2018

Матч Франция – Бельгия смотреть онлайн можно на канале Интер, начиная с 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Напомним, что в четвертьфинале Бельгия победила Бразилию, а сборная Франции розбиралась с Уругуваем. Ранее команды провели между собой 77 матчей, Франция одержала 26 побед, а Бельгия победила 31 раз.

Букмекеры считают сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира. Бельгийцы – третьи претенденты на титул.