toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА РОССИЯ - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Франция – Бельгия: где смотреть онлайн матча 1/2 финала ЧМ-2018

14:41 18 Читати українською
Франция – Бельгия: где смотреть онлайн матча 1/2 финала ЧМ-2018
Франция - Бельгия: где смотреть онлайн матча 1/2 финала ЧМ-2018

Франция и Бельгия встретятся 10 июля в ответном матче 1/2 финала чемпионата мира 2018. Где смотреть игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Франция – Бельгия состоится 10 июля на стадионе Санкт-Петербург. Начало игры – 21:00 по киевскому времени.

Франция – Бельгия: прогноз матча 1/2 финала ЧМ-2018

Матч Франция – Бельгия смотреть онлайн можно на канале Интер, начиная с 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

С детства за Францию. Азар сделал признание, которое "зажгло" первый полуфинал ЧМ-2018 еще до матча

Напомним, что в четвертьфинале Бельгия победила Бразилию, а сборная Франции розбиралась с Уругуваем. Ранее команды провели между собой 77 матчей, Франция одержала 26 побед, а Бельгия победила 31 раз.

Букмекеры считают сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира. Бельгийцы – третьи претенденты на титул.

ЧМ 20181/2 финала

Франция - Бельгия: Вторник 10 июля 2018

Франция
до матча
1
дн
:
6
час
:
8
мин
Бельгия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 - новости 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2018 ЧМ 2018 Франция - Бельгия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
3
час
:
38
мин
Флора
18:30
Хапоэль Беер-Шева
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук