Франция – Бельгия: Менье не поможет "красным дьяволам"

Бельгийский защитник Томас Менье не поможет своей национальной команде в матче 1/2 финала чемпионата мира-2018 против сборной Франции.

Правый фулбек сборной Бельгии не сыграет против французов из-за дисквалификации.

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Менье получил горчичник на 71-й минуте матча против бразильской сборной, когда откровенно ударил по ногам нападающего "селесао" Неймара. Эта желтая карточка стала для защитника Пари Сен-Жермен второй на турнире. Ранее он получил предупреждение в поединке со сборной Панамы на групповом этапе ЧМ-2018.

Отметим, что полуфинальный матч Мундиаля Франция – Бельгия состоится 11 июля в Санкт-Петербурге. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.