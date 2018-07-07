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Франция – Бельгия: Менье не поможет "красным дьяволам"

00:33 32 Читати українською
Франция – Бельгия: Менье не поможет "красным дьяволам"
Томас Менье / Getty Images

Бельгийский защитник Томас Менье не поможет своей национальной команде в матче 1/2 финала чемпионата мира-2018 против сборной Франции.

Правый фулбек сборной Бельгии не сыграет против французов из-за дисквалификации.

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Менье получил горчичник на 71-й минуте матча против бразильской сборной, когда откровенно ударил по ногам нападающего "селесао" Неймара. Эта желтая карточка стала для защитника Пари Сен-Жермен второй на турнире. Ранее он получил предупреждение в поединке со сборной Панамы на групповом этапе ЧМ-2018.

Отметим, что полуфинальный матч Мундиаля Франция – Бельгия состоится 11 июля в Санкт-Петербурге. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

ЧМ 20181/2 финала

Франция - Бельгия: Вторник 10 июля 2018

Франция
до матча
3
дн
:
18
час
:
43
мин
Бельгия
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Франция Франция ЧМ 2018 Бельгия Бельгия Франция - Бельгия Томас Менье Томас Менье
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