Франція – Бельгія: передматчева прес-конференція Дідьє Дешама

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поспілкувався з журналістами напередодні поєдинку 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018 проти бельгійців.

"Зараз я належу до широкого кола тих, хто присутній у півфіналі. Ми знаємо суперника – це перевага. Багато гравців виступають за одні клуби. Вони добре одне до одного ставляться, але завтра кожен буде грати за свою команду. Потрібно шукати можливості, щоб вийти до фіналу чемпіонату світу.

Франція – Бельгія: де дивитись онлайн матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Моя команда буде готова до різних сценаріїв, схем. Відсутність Меньє означає, що завтра вийде інший гравець. Не знаю, чи це буде пряма заміна. Проти Бразилії вони зіграли чудово, за спеціальним планом. Бельгія спрямована вперед, цю якість вони постійно зберігали до гри з Бразилією. Проти бразильців вони заблокували центр. Позиція Лукаку – звісно, це було сплановано. Ми повинні знати, що Бельгія добре та швидко атакує. Я забезпечив підготовку своїх гравців до різних варіантів.

Маю велику повагу до Мартінеса. Він узяв цю команду й не думайте, що все було просто. На Євро-2016 вони були одними з найкращих, вони мали фантастичний потенціал, але вилетіли від Уельсу. У них є досвід. Не хочу ображати Мартінеса, але, звичайно, він скористався роботою Вілмотса. Він дещо змінив, поставив свою відмітку на збірній. Вітаю його з виходом у півфінал.

Франція – Бельгія: прогноз матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Жодного реваншу в футболі немає, це слово мені не подобається. Кожен матч відрізняється. Було боляче програти в фіналі Євро, але ми це вже переварили. Зараз у нас є шанс зіграти в фіналі ЧС-2018. Ми зробимо все, щоб вирвати цю можливість. Португалія – це не Бельгія. Нам потрібно віддати дуже багато, щоб виграти в неї", – цитує Дешама Sports.ru.

Нагадаємо, що поєдинок Франція – Бельгія відбудеться 10 липня на стадіоні Санкт-Петербург. Початок гри – 21:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.