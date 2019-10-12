Фран Соль: Мечтаю о финале Лиги Европы с Динамо, но киевляне даже не в топ-10 фаворитов на победу

Нападающий киевского Динамо Фран Соль оценил шансы "бело-синих" на победу в Лиге Европы.

"Трудный вопрос, какой результат будет считаться успешным для Динамо в Лиге Европы. Я объясню почему. Во-первых, давайте говорить искренне – Динамо далеко не фаворит Лиги Европы, это чистая правда.

Соль кардинально сменил имидж

С другой стороны, Лига Европы такой турнир, где не всегда побеждают сильнейшие. Вспомните Днепр. Они сенсационно добрались до финала, далеко не будучи сильнейшей командой турнира. Как минимум десять команд были сильнее Днепра. Или Порту, когда они побеждали при Моуриньо в Лиге чемпионов. Та же история. Такие команды как Днепр и Порту достигали успеха за счет коллектива и правильной ментальности.

Поэтому я мечтаю о финале Лиги Европы с Динамо. И о итоговую победу, конечно, если там окажемся. Это возможно, но Динамо не в числе первых десяти претендентов на победу", – поделился Соль в комментарии корреспонденту журнала Футбол Валерию Пригорницкий.

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