Соль кардинально сменил имидж

Евро-2020 — 00:32 357
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Отбор к Евро-2020: Кадар фейлами убил Венгрию, Дубра не сдержал Левандовски, Нидерланды оформили грандиозный камбэк
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Бельгия уничтожила Сан-Марино и первой квалифицировалась в финальную часть Евро-2020Евро-2020 — 10 окт 320
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Украина – Литва: предматчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоЕвро-2020 — 10 окт 880
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Украина – Литва: прямая онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея ШевченкоЕвро-2020 — 10 окт 262
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Фонсека поки не вражає в Ромі: старі проблеми португальця, скандальна дискваліфікація та необхідність революціїИталия — 10 окт 495