Соль кардинально сменил имидж

Форвард киевского Динамо Фран Соль появился на командной тренировке в новом имидже.

Нападающий Динамо Фран Соль продемонстрировал новый имидж на командной тренировке, сообщает YouTube-канал киевского клуба.

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Испанец лишился своего знаменитого хвостика и сменил прическу по подобию легендарного форварда сборной Испании – Фернандо Торреса.

К слову, Соль провел 6 матчей в составе Динамо в этом сеозни, отметившись одной голевой передачей.

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