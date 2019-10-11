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Соль кардинально сменил имидж

06:30 223 Читати українською
Соль кардинально сменил имидж
Фран Соль / фото: ФК Динамо Киев

Форвард киевского Динамо Фран Соль появился на командной тренировке в новом имидже.

Нападающий Динамо Фран Соль продемонстрировал новый имидж на командной тренировке, сообщает YouTube-канал киевского клуба.

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Испанец лишился своего знаменитого хвостика и сменил прическу по подобию легендарного форварда сборной Испании – Фернандо Торреса.

К слову, Соль провел 6 матчей в составе Динамо в этом сеозни, отметившись одной голевой передачей.

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