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Фран Соль: Мрію про фінал Ліги Європи з Динамо, але кияни навіть не у топ-10 фаворитів на перемогу

12 жовтня 23:04 351 Читать на русском
Фран Соль: Мрію про фінал Ліги Європи з Динамо, але кияни навіть не у топ-10 фаворитів на перемогу
Фран Соль / фото: ФК Динамо Київ

Нападник київського Динамо Фран Соль оцінив шанси "біло-синіх" на перемогу в Лізі Європи.

"Складне питання, який результат буде вважатися успішним для Динамо в Лізі Європи. Я поясню чому. По-перше, давайте говорити щиро – Динамо далеко не фаворит Ліги Європи, це чистісінька правда.

Соль кардинально змінив імідж

З іншого боку, Ліга Європи такий турнір, де не завжди перемагають найсильніші. Згадайте Дніпро. Вони сенсаційно дістались до фіналу, далеко не будучи найсильнішою командою турніру. Як мінімум десять команд були сильнішими за Дніпро. Або Порту, ​​коли вони перемагали при Моурінью в Лізі чемпіонів. Та сама історія. Такі команди як Дніпро і Порту досягали успіху за рахунок колективу і правильної ментальності.

Тому я мрію про фінал Ліги Європи з Динамо. І про підсумкову перемогу, звичайно, якщо там опинимося. Це можливо, але Динамо не в числі перших десяти претендентів на перемогу", – поділився Соль у коментарі кореспонденту журналу Футбол Валерію Пригорницькому.

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Ліга Європи Фран Соль Фран Соль Динамо Динамо
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