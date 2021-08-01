Фран Соль и Бланко Лещук отличились голами в дебютном матче за Эйбар
Нападающие Фран Соль и Густаво Бланко Лещук, которые поиграли за Динамо и Шахтер соответственно, удачно дебютировали за испанский Эйбар.
Товарищеский матч
Ла-Нусия – Эйбар – 0:2
Голы: Фран Соль, 23, Бланко Лещук, 57
Оба нападающие "оружейников" дебютировали за новую команду. Фран Соль, который перебрался в Эйбар на правах аренды из Динамо, открыл счет в середине первого тайма. Соответственно, это его первый гол за басков.
Соль во второй раз станет отцом – легионер Динамо поделился фото с беременной женой
После перерыва 29-летний Соль уступил место на поле своему ровеснику Густаво Бланко Лещуку. Аргентинец украинского происхождения, пришедший в аренду из Антальяспора, тоже отметился забитым мячом – для этого ему понадобилось каких-то 12 минут.
Напомним, по итогам сезона 2020/21 Эйбар вылетел из Примеры, финишировав последним в турнирной таблице. Бланко Лещук и Соль призваны вернуть басков назад в элитный дивизион.
"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема