Нападающие Фран Соль и Густаво Бланко Лещук, которые поиграли за Динамо и Шахтер соответственно, удачно дебютировали за испанский Эйбар.

Товарищеский матч

Ла-Нусия – Эйбар – 0:2

Голы: Фран Соль, 23, Бланко Лещук, 57

Оба нападающие "оружейников" дебютировали за новую команду. Фран Соль, который перебрался в Эйбар на правах аренды из Динамо, открыл счет в середине первого тайма. Соответственно, это его первый гол за басков.

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После перерыва 29-летний Соль уступил место на поле своему ровеснику Густаво Бланко Лещуку. Аргентинец украинского происхождения, пришедший в аренду из Антальяспора, тоже отметился забитым мячом – для этого ему понадобилось каких-то 12 минут.

Напомним, по итогам сезона 2020/21 Эйбар вылетел из Примеры, финишировав последним в турнирной таблице. Бланко Лещук и Соль призваны вернуть басков назад в элитный дивизион.

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