29-летний испанец снова станет папой. Кадрами с беременной женой Соль похвастался в своем Instagram.

Динамо объявило о переходе Соля в Эйбар

"Мы с Аидой очень счастливы объявить, что ожидаем стать родителями во второй раз. На этот раз у нас будет девочка. Я хочу, чтобы она была с нами", – подписал фото форвард.

Заметим, Фран Соль, который уже воспитывает сына, недавно перебрался из Динамо в Эйбар на правах аренды на один сезон. Его контракт с киевлянами действует до конца 2023 года.

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