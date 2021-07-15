Соль во второй раз станет отцом – легионер Динамо поделился фото с беременной женой
06:30 - Читати українською
Форвард Эйбара Фран Соль, арендованный у Динамо, имеет приятную весть.
29-летний испанец снова станет папой. Кадрами с беременной женой Соль похвастался в своем Instagram.
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"Мы с Аидой очень счастливы объявить, что ожидаем стать родителями во второй раз. На этот раз у нас будет девочка. Я хочу, чтобы она была с нами", – подписал фото форвард.
Заметим, Фран Соль, который уже воспитывает сына, недавно перебрался из Динамо в Эйбар на правах аренды на один сезон. Его контракт с киевлянами действует до конца 2023 года.
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