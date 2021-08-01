Фран Соль та Бланко Лещук відзначилися голами в дебютному матчі за Ейбар
Нападники Фран Соль і Густаво Бланко Лещук, які пограли за Динамо і Шахтар відповідно, вдало дебютували за іспанський Ейбар.
Товариський матч
Ла-Нусія – Ейбар – 0:2
Голи: Фран Соль, 23, Бланко Лещук, 57
Обидва нападники "зброярів" дебютували за нову команду. Фран Соль, який перебрався в Ейбар на правах оренди з Динамо, відкрив рахунок в середині першого тайму. Відповідно, це його перший гол за басків.
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По перерві 29-річний Соль поступився місцем на полі своєму однолітку Густаво Бланко Лещуку. Аргентинець українського походження, який прийшов у оренду з Антальяспора, теж відзначився забитим м'ячем – для цього йому знадобилося якихось 12 хвилин.
Нагадаємо, за підсумками сезону 2020/21 Ейбар вилетів з Прімери, фінішувавши останнім у турнірній таблиці. Бланко Лещук і Соль покликані повернути басків назад в елітний дивізіон.
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