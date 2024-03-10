В воскресенье 25-й тур чемпионата Германии закрывали несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 25-й тур

Бохум – Фрайбург – 1:2

Голы: Ордец, 62 – Эггештайн, 36, Грегорич, 53

Айнтрахт – Хоффенхайм – начало матча в 18:30

Бавария с хет-триком Кейна и 8 голами разорвала Майнц, Боруссия Д вытеснила РБ Лейпциг из зоны Лиги чемпионов

Фрайбург пожаловал в гости к Бохуму с единственной целью – прервать 6-матчевую безвыигрышную серию, которая отбросила команду Кристиана Штрайха на 10-ю строчку и практически лишила шансов на борьбу за еврокубки. Хозяева в свою очередь также стремились взять три очка – после феерической победы над Баварией Ордец и Ко потерпели два подряд разгрома.

В довольно равном первом тайме фортуна улыбнулась Фрайбургу, который незадолго до перерыва вышел вперед: Эггештайн откликнулся на передачу Грегорича в штрафную и отправил сферу под левую стойку. Уже в добавленное время Штогер должен был сравнивать, но головой направил сферу мимо стойки. После отдыха гости удвоили свое преимущество, но вскоре Ордец удачно сыграл во время навеса с углового и головой сократил отставание Бохума. Спасти хотя бы ничью хозяевам так и не удалось.

Как следствие, Фрайбург набрал 33 очка и поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы, Бохум с 25-ю пунктами балансирует над зоной вылета.

Штутгарт уверенно переиграл Унион, продолжая погоню за Баварией и нарастив отрыв в зоне ЛЧ