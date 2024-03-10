Німеччина, Бундесліга, 25-й тур

Бохум – Фрайбург – 1:2

Голи: Ордець, 62 – Еггештайн, 36, Грегоріч, 53

Айнтрахт – Хоффенхайм – початок матчу о 18:30

Баварія з хет-триком Кейна і 8 голами розірвала Майнц, Борусія Д витіснила РБ Лейпциг з зони Ліги чемпіонів

Фрайбург завітав у гості до Бохума з єдиною метою – перервати 6-матчеву безвиграшну серію, яка відкинула команду Крістіана Штрайха на 10-ту сходинку і практично позбавила шансів на боротьбу за єврокубки. Господарі натомість також прагнули перемагати – після феєричної звитяги над Баварією Ордець і Ко зазнали двох поспіль розгромів.

У доволі рівному першому таймі фортуна посміхнулась Фрайбургу, який незадовго до перерви вийшов вперед: Еггештайн відгукнувся на передачу Грегоріча у штрафний майданчик і відправив сферу під ліву стійку. Вже у доданий час Штогер мав зрівнювати, але головою спрямував сферу повз стійку. Після відпочинку гості подвоїли свою перевагу, але за трохи Ордець вдало зіграв під час навісу з кутового і головою скоротив відставання Бохума. Врятувати бодай нічию господарям так і не вдалось.

Як наслідок, Фрайбург набрав 33 очки і піднявся на восьму сходинку турнірної таблиці, Бохум з 25-ма пунктами балансує над зоною вильоту.

Штутгарт впевнено переграв Уніон, продовжуючи гонитву за Баварією та наростивши відрив у зоні ЛЧ