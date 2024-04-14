Игровой день в воскресенье открывал поединок между Дармштадтом и Фрайбургом. Хозяева все еще надеются запрыгнуть в последний вагон и спастись от вылета из Бундеслиги (хотя сделать это будет очень трудно), тогда как гости отчаянно борются за попадание в еврокубки.

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В середине тайма Дармштадт создал убийственный момент, который традиционно не сумел реализовать. Вильгельмссон убежал по правому флангу и прострелил в штрафную. Рицу Доан успел вернуться к своим воротам и максимально мешал Сейделу замкнуть, но Аарон справился сам, попав в свою же ногу. Вскоре Грегорич пожалел Дармштадт, чудом не попав с близкого расстояния в дальний угол.

В конце концов, Доан решился на дальний выстрел в конце тайма и первый же удар в створ ворот достиг своей цели – 0:1.

После отдыха Дармштадт искал возможности, чтобы хотя бы сравнять, но все попытки были очень неточными. Из самых реальных можно выделить разве что выстрел Вильгельмссона с выгодной позиции – сфера полетела значительно выше ворот. Уже в добавленное время Сильдилия мог ставить точку, но с острого угла попал во внешнюю сторону сетки.

Победа сравняла Фрайбург по очкам с Аугсбургом – команды набрали 39 пунктов и делят 7-8 строчки. Дармштадт потерпел 19-е поражение в сезоне и с 14 пунктами остался последним.

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