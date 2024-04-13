Бавария не без проблем дожала Кельн, РБ Лейпциг разгромил Вольфсбург и не пустил Боруссию Д в зону Лиги чемпионов
В субботу 29-й тур чемпионата Германии продолжил ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Германия, Бундеслига, 29-й тур
Бавария – Кельн – 2:0
Голы: Геррейро, 65, Мюллер, 90+3
Боруссия М – Боруссия Д – 1:2
Голы: Вьобер, 36 – Забитцер, 22, 28 (п.)
Удаление: Адейеми, 66 (Боруссия Д, вторая желтая карточка)
Бохум – Хайденхайм – 1:1
Голы: Шлоттербек, 90 – Шлоттербек, 81 (аг.)
РБ Лейпциг – Вольфсбург – 3:0
Голы: Ольмо, 13, Шешко, 68, Опенда, 82
Майнц – Хоффенхайм – 4:1
Голы: Буркардт, 47, Мвене, 51, Груда, 63, Онисиво, 89 – Кадержабек, 19
Штутгарт – Айнтрахт – начало матча в 19:30
Бавария дома получила немало проблем с Кельном. "Козлы" могли дважды забивать еще до середины тайма, но Алиду и Адамяну не хватило точности. Впоследствии Геррейро выходил один на один с кипером гостей, но не смог переиграть последнего, а Кейн вскоре попал в штангу. Перед самым перерывом уже Тель испытал на прочность каркас ворот.
Второй тайм был для команды Тухеля более удачным – Геррейро забил удивительный гол в девятку, а Мюллер в добавленное время закрепил успех мюнхенцев, которые продолжают отставать от Байера на 13 очков.
Дортмундская Боруссия в погоне за Лигой чемпионов в меньшинстве одолела Боруссию менхенгладбахскую. Забитцер в середине тайма в течение 5 минут оформил два гола (один с пенальти) и имел шанс забить еще. В конце концов он все-таки забил с еще одного одиннадцатиметрового, но арбитр после взятия ворот решил проверить правильность назначения стандарта и отменил свое решение, украв у Марселя хет-трик.
Еще до перерыва "жеребцы" один гол отквитали, а после отдыха имели все шансы спасти игру – с 66-й минуты соперник играл в меньшинстве (Адейеми получил второй "горчичник"). Но подопечные Эдина Терзича удержали победный счет и заработали сверхважные три очка.
Бохум расписал веселую ничью с Хайденхаймом. Интересно, что в этом матче забивал только один футболист – Кевен Шлоттербек. 26-летний защитник за 10 минут до завершения матча срезал мяч в собственные ворота, а под занавес игры сумел реабилитироваться, спасая очко для рурцев.
РБ Лейпциг разгромил Вольфсбург и не позволил Боруссии Д обойти себя в турнирной таблице – "быки" продолжают идти в зоне Лиги чемпионов, имея одинаковое количество очков с дортмундцами, однако опережают их по дополнительным показателям.
Майнц, который ведет отчаянную борьбу за выживание, неожиданно разбил Хоффенхайм на своем поле. Хозяева пропустили первыми и показалось, что соперник наберет очередные очки в погоне за еврокубками. Но второй тайм перевернул все с ног на голову – Майнц забил 4 гола и теперь его шансы на сохранение прописки в Бундеслиге выглядят не такими безнадежными.