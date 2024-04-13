Германия, Бундеслига, 29-й тур

Бавария – Кельн – 2:0

Голы: Геррейро, 65, Мюллер, 90+3

Боруссия М – Боруссия Д – 1:2

Голы: Вьобер, 36 – Забитцер, 22, 28 (п.)

Удаление: Адейеми, 66 (Боруссия Д, вторая желтая карточка)

Бохум – Хайденхайм – 1:1

Голы: Шлоттербек, 90 – Шлоттербек, 81 (аг.)

РБ Лейпциг – Вольфсбург – 3:0

Голы: Ольмо, 13, Шешко, 68, Опенда, 82

Майнц – Хоффенхайм – 4:1

Голы: Буркардт, 47, Мвене, 51, Груда, 63, Онисиво, 89 – Кадержабек, 19

Штутгарт – Айнтрахт – начало матча в 19:30

Аугсбург победил Унион

Бавария дома получила немало проблем с Кельном. "Козлы" могли дважды забивать еще до середины тайма, но Алиду и Адамяну не хватило точности. Впоследствии Геррейро выходил один на один с кипером гостей, но не смог переиграть последнего, а Кейн вскоре попал в штангу. Перед самым перерывом уже Тель испытал на прочность каркас ворот.

Второй тайм был для команды Тухеля более удачным – Геррейро забил удивительный гол в девятку, а Мюллер в добавленное время закрепил успех мюнхенцев, которые продолжают отставать от Байера на 13 очков.

Дортмундская Боруссия в погоне за Лигой чемпионов в меньшинстве одолела Боруссию менхенгладбахскую. Забитцер в середине тайма в течение 5 минут оформил два гола (один с пенальти) и имел шанс забить еще. В конце концов он все-таки забил с еще одного одиннадцатиметрового, но арбитр после взятия ворот решил проверить правильность назначения стандарта и отменил свое решение, украв у Марселя хет-трик.

Еще до перерыва "жеребцы" один гол отквитали, а после отдыха имели все шансы спасти игру – с 66-й минуты соперник играл в меньшинстве (Адейеми получил второй "горчичник"). Но подопечные Эдина Терзича удержали победный счет и заработали сверхважные три очка.

Бохум расписал веселую ничью с Хайденхаймом. Интересно, что в этом матче забивал только один футболист – Кевен Шлоттербек. 26-летний защитник за 10 минут до завершения матча срезал мяч в собственные ворота, а под занавес игры сумел реабилитироваться, спасая очко для рурцев.

РБ Лейпциг разгромил Вольфсбург и не позволил Боруссии Д обойти себя в турнирной таблице – "быки" продолжают идти в зоне Лиги чемпионов, имея одинаковое количество очков с дортмундцами, однако опережают их по дополнительным показателям.

Майнц, который ведет отчаянную борьбу за выживание, неожиданно разбил Хоффенхайм на своем поле. Хозяева пропустили первыми и показалось, что соперник наберет очередные очки в погоне за еврокубками. Но второй тайм перевернул все с ног на голову – Майнц забил 4 гола и теперь его шансы на сохранение прописки в Бундеслиге выглядят не такими безнадежными.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ