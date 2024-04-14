У матчі 29-го туру чемпіонату Німеччини Дармштадт на своєму полі програв Фрайбургу (0:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Ігровий день у неділю відкривав поєдинок між Дармштадтом і Фрайбургом. Господарі все ще сподіваються застрибнути в останній вагон і врятуватись від вильоту з Бундесліги (хоча зробити це буде надзвичайно важко), тоді як гості відчайдушно борються за потрапляння у єврокубки.

Штутгарт не відпустив Баварію у відрив, впевнено розбивши Айнтрахт, РБ Лейпциг заблокував Борусії Д шлях у зону ЛЧ

В середині тайму Дармштадт створив вбивчий момент, який традиційно не зумів реалізувати. Вільгельмссон втік правим флангом і прострілив у штрафний. Ріцу Доан встиг повернутися до своїх воріт і максимально заважав Сейделу замкнути, але Аарон впорався сам, влучивши у свою ж ногу. За трохи Грегоріч пошкодував Дармштадт, дивом не влучивши з близької відстані у дальній кут.

Зрештою, Доан наважився на дальній постріл наприкінці тайму і перший же удар у площину воріт досяг своєї цілі – 0:1.

Після відпочинку Дармштадт шукав можливості, аби бодай зрівняти, але всі спроби були дуже неточними. З найреальніших можна виділити хіба постріл Вільгельмссона з вигідної позиції – сфера полетіла значно вище воріт. Вже у доданий час Сільділлія міг ставити крапку, але з гострого кута влучив у зовнішній бік сітки.

Перемога зрівняла Фрайбург за очками з Аугсбургом – команди набрали 39 пунктів і ділять 7-8 сходинки. Дармштадт зазнав 19-ї поразки у сезоні і з 14 пунктами залишився останнім.

Аугсбург переміг Уніон