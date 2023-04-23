У неділю 29-й тур чемпіонату Німеччини завершували декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 29-й тур

Фрайбург – Шальке – 4:0

Голи: Грегоріч, 8, 35, Хьолер, 53, Гінтер, 82

Байєр – РБ Лейпциг – 2:0

Голи: Гложек, 40, Амірі, 86 (п.)

Вилучення: Собослай, 86 (РБ Лейпциг, друга жовта картка)

Борусія М – Уніон Берлін – 0:1

Гол: Беккер, 60

Баварія сенсаційно програла Майнцу – Тухель знову не виграв, втратив лідерство і відкрив Борусії Д шлях до титулу

У першому матчі дня Фрайбург на своєму полі розтрощив Шальке. До перерви Грегоріч офрмив дубль, а після відпочинку господарі забили ще два сухих голи. Перемога дозволила підопічним Крістіана Штрайха піднятись одразу на третю сходинку турнірної таблиці, поки свої матчі не зіграють головні конкуренти – РБ Лейпциг та Уніон. Натомість у гельзенкірхенців справи плачевні – 24 очки і передостання сходинка. "Кобальтові" разом з Гертою – головні претенденти на пониження у класі.

Продовжує свою переможну ходу Байєр. Леверкузенці несподівано здолали РБ Лейпциг і довели свою безпрограшну серію до восьми матчів. Гложек вивів "фармацевтів" вперед наприкінці першого тайму: господарі відібрали м'яч у суперника в центрі поля, Діабі отримав передачу на правому фланзі і прострілив в район одинадцятиметрової позначки. Чеський нападник в дотик переправив сферу у протихід голкіперу.

За 5 хвилин до звершення основного часу Собослай за брудний підкат отримав друге попередження і залишив "биків" у меншості. Амірі з пенальті зняв всі питання щодо переможця і залишив РБ Лейпциг на п'ятій сходинці.

В останньому матчі вікенду Уніон Берлін здолав Борусію М. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий по перерві. Берлінці завдяки осічкам конкурентів знову повернулись на третю сходинку турнірної таблиці і мають непогані шанси поборонить за Салатницю – від Баварії і Борусії Д вони відстають на 4 і 5 очок відповідно.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ