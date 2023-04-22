В субботу 29-й тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 29-й тур

Майнц – Бавария – 3:1

Голы: Ажорк, 65, Баррейро, 73, Кариколь, 79 – Мане, 29

Бохум – Вольфсбург – 1:5

Голы: Брошински, 69 – Сванберг, 10, Камински, 21, Віммер, 34, Сванберг, 56, Вальдшмидт, 77

Нереализованный пенальти: Винд, 77 (Вольфсбург)

Герта – Вердер – 2:4

Голы: Нганкам, 68, Люкебакио, 77 (п.) – Дукш, 6, 27, 51, Вайзер, 63

Хоффенхайм – Кельн – 1:3

Голы: Дольберг, 90+4 – Кайнц, 18 (п.), Зельке, 39, Тильманн, 90+2

Боруссия Д – Айнтрахт – 4:0

Голы: Беллингем, 19, Мален, 24, 66, Хуммельс, 42

Аугсбург не удержал победу со Штутгартом и потерял шанс оторваться от зоны вылета

Бавария на выезде сенсационно проиграла Майнцу. Мане на 16-й минуте вывел мюнхенцев вперед, однако арбитр зафиксировал офсайд и взятие ворот отменил. В середине тайма сенегальский форвард все-таки записал свое имя на табло и на перерыв "Ротен" ушли при минимальном преимуществе. После отдыха все перевернулось с ног на голову: хозяева забили три сухих гола и нанесли баварцам третье поражение в сезоне. В случае успеха дортмундцев, которые свой поединок проведут вечером, подопечные Томаса Тухеля могут потерять лидерство и слететь с пьедестала.

Вольфсбург после серии неудач сполна отыгрался на Бохуме. "Волки" вдгрузили в ворота Ордеца и Ко 5 голов, получив лишь один мяч в ответ. Победа позволила подопечным Нико Ковача приблизиться к зоне еврокубков на расстояние двух очков.

Вердер на выезде одолел Герту. Настоящую голевую феерию устроил Дукш, записав в свой актив хет-трик. Вайзер, казалось, поставил жирную точку в матче, но берлинцы в середине второго тайма сумели отквитать два гола. "Старая дама" осталась последней и является главным претендентом на вылет из Бундеслиги.

Прервал свою удачную беспроигрышную серию Хоффенхайм. Команду Пеллегрино Матараццо в матче с Кельном хватило лишь на гол престижа в добавленное время – до этого они пропустили трижды. От зоны вылета Хоффе всего лишь на расстоянии четырех пунктов.

В последнем матче дня Боруссия Д разгромила Айнтрахт. Франкфуртцы, которые в начале сезона всерьез претендовали на путевку в Лигу чемпионов, растеряли весь свой пыл и скатились в середину турнирной таблицы. Соответственно, дать бой сверхмотивированным "шмелям", которые знали, как несколько часов назад сыграла Бавария, "орлы" не смогли. Три сухих гола в первом тайме и еще один мяч от Малена после перерыва позволили Боруссии Д обойти мюнхенцев в турнирной таблице и единолично возглавить Бундеслигу.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ