Бавария сенсационно проиграла Майнцу – Тухель снова не выиграл, потерял лидерство и открыл Боруссии Д путь к титулу
В субботу 29-й тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Германия, Бундеслига, 29-й тур
Майнц – Бавария – 3:1
Голы: Ажорк, 65, Баррейро, 73, Кариколь, 79 – Мане, 29
Бохум – Вольфсбург – 1:5
Голы: Брошински, 69 – Сванберг, 10, Камински, 21, Віммер, 34, Сванберг, 56, Вальдшмидт, 77
Нереализованный пенальти: Винд, 77 (Вольфсбург)
Герта – Вердер – 2:4
Голы: Нганкам, 68, Люкебакио, 77 (п.) – Дукш, 6, 27, 51, Вайзер, 63
Хоффенхайм – Кельн – 1:3
Голы: Дольберг, 90+4 – Кайнц, 18 (п.), Зельке, 39, Тильманн, 90+2
Боруссия Д – Айнтрахт – 4:0
Голы: Беллингем, 19, Мален, 24, 66, Хуммельс, 42
Аугсбург не удержал победу со Штутгартом и потерял шанс оторваться от зоны вылета
Бавария на выезде сенсационно проиграла Майнцу. Мане на 16-й минуте вывел мюнхенцев вперед, однако арбитр зафиксировал офсайд и взятие ворот отменил. В середине тайма сенегальский форвард все-таки записал свое имя на табло и на перерыв "Ротен" ушли при минимальном преимуществе. После отдыха все перевернулось с ног на голову: хозяева забили три сухих гола и нанесли баварцам третье поражение в сезоне. В случае успеха дортмундцев, которые свой поединок проведут вечером, подопечные Томаса Тухеля могут потерять лидерство и слететь с пьедестала.
Вольфсбург после серии неудач сполна отыгрался на Бохуме. "Волки" вдгрузили в ворота Ордеца и Ко 5 голов, получив лишь один мяч в ответ. Победа позволила подопечным Нико Ковача приблизиться к зоне еврокубков на расстояние двух очков.
Вердер на выезде одолел Герту. Настоящую голевую феерию устроил Дукш, записав в свой актив хет-трик. Вайзер, казалось, поставил жирную точку в матче, но берлинцы в середине второго тайма сумели отквитать два гола. "Старая дама" осталась последней и является главным претендентом на вылет из Бундеслиги.
Прервал свою удачную беспроигрышную серию Хоффенхайм. Команду Пеллегрино Матараццо в матче с Кельном хватило лишь на гол престижа в добавленное время – до этого они пропустили трижды. От зоны вылета Хоффе всего лишь на расстоянии четырех пунктов.
В последнем матче дня Боруссия Д разгромила Айнтрахт. Франкфуртцы, которые в начале сезона всерьез претендовали на путевку в Лигу чемпионов, растеряли весь свой пыл и скатились в середину турнирной таблицы. Соответственно, дать бой сверхмотивированным "шмелям", которые знали, как несколько часов назад сыграла Бавария, "орлы" не смогли. Три сухих гола в первом тайме и еще один мяч от Малена после перерыва позволили Боруссии Д обойти мюнхенцев в турнирной таблице и единолично возглавить Бундеслигу.