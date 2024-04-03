У середу, 3 квітня, Челсі на своєму офіційному сайті випустив заяву, в якій згадав гучний фрагмент відео за участю Конора Галлахера перед грою з Бернлі. Атакуючого півзахисника "синіх" звинуватили в расизмі після того, як він не "дав п'ять" болбою лондонської команди, з яким виходив на поле з підтрибунного приміщення.

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"Рівень образ і наклепницьких коментарів на адресу Конора Галлахера абсолютно неприйнятний. Ми пишаємося тим, що є різноманітним, інклюзивним клубом, у якому представники всіх культур, спільнот та ідентичностей почуваються бажаними гостями", – сказано в заяві.

Матч Челсі – Бернлі завершився з рахунком 2:2.