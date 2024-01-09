На 90+10-й минуте матча 19-го тура чемпионата Италии против Интера при счёте 1:2 Анри упустил возможность оформить дубль, не сумев реализовать пенальти – француз пробил в штангу, благодаря чему "нерадзурри" сумел сохранить лидерство в турнирной таблице Серии А. Как информирует Sporza, после матча Тома и его семья получили смертельные угрозы.

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Сам Анри отреагировал на эти угрозы в своём Instagram. "Всем, кто думает, что знает о футболе больше, чем кто-либо другой, и кто оскорбляет мою семью и желает им смерти: я надеюсь, что однажды вы обретёте покой в своей маленькой жизни. Ошибки – часть спорта. То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. Я горжусь тем, что забил на Сан-Сиро второй раз в карьере. И это после разрыва крестообразных связок и после того, как я начинал с низших дивизионов чемпионата Франции", – отметил Анри.

По итогам первого круга Серии А Верона находится в зоне вылета и занимает 18-е место. В активе команды 14 очков, и ничья с Интером могла бы поднять команду на 17-е место в турнирной таблице.

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