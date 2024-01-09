На 90+10-й хвилині матчу 19-го туру чемпіонату Італії проти Інтера за рахунку 1:2 Анрі упустив можливість оформити дубль, не зумівши реалізувати пенальті – француз пробив у штангу, завдяки чому "нерадзуррі" зумів зберегти лідерство в турнірній таблиці Серії А. Як інформує Sporza, після матчу Тома і його сім'я отримали смертельні погрози.

Інтер – Верона – відео голів і огляд шаленої розв'язки матчу з незабитим пенальті на 90+10

Сам Анрі відреагував на ці погрози у своєму Instagram. "Усім, хто думає, що знає про футбол більше, ніж будь-хто інший, і хто ображає мою сім'ю і бажає їм смерті: я сподіваюся, що одного разу ви знайдете спокій у своєму маленькому житті. Помилки – частина спорту. Те, що тебе не вбиває, робить тебе сильнішим. Я пишаюся тим, що забив на Сан-Сіро вдруге в кар'єрі. І це після розриву хрестоподібних зв'язок і після того, як я починав із нижчих дивізіонів чемпіонату Франції", – зазначив Анрі.

За підсумками першого кола Серії А Верона перебуває в зоні вильоту і посідає 18-те місце. В активі команди 14 очок, і нічия з Інтером могла б підняти команду на 17-ме місце в турнірній таблиці.

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