Главный тренер сборной Чили Рикардо Гарека отказался вызывать в расположение национальной команды форварда Шеффилд Юнайтед Бреретон-Диаса из-за незнания игроком испанского языка. Об этом информирует Voetbal International. Тренер считает, что этот фактор негативно сказывается на поле во время матчей – Бен не может полноценно общаться со своими партнёрами по команде.

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Бреретон-Диас уже сыграл 27 матчей и забил 7 голов за сборную Чили. По словам Гареки, у него было достаточно времени, чтобы освоить испанский язык. "Я лично сказал ему, что хотел бы, чтобы он говорил по-испански. Я считаю общение на поле и за его пределами фундаментальным. Он должен общаться с партнёрами по команде, со мной, со штабом, с прессой", – сказал тренер.

24-летний нападающий родился в Сток-он-Тренте, но смог играть за Чили благодаря своей чилийской матери.

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