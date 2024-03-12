Нападник Шеффілд Юнайтед і збірної Чилі Бен Бреретон-Діас має вивчити іспанську, щоб і далі викликатися в національну команду.

Головний тренер збірної Чилі Рікардо Гарека відмовився викликати в розташування національної команди форварда Шеффілд Юнайтед Бреретон-Діаса через незнання гравцем іспанської мови. Про це інформує Voetbal International. Тренер вважає, що цей фактор негативно позначається на полі під час матчів – Бен не може повноцінно спілкуватися зі своїми партнерами по команді.

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Бреретон-Діас уже зіграв 27 матчів і забив 7 голів за збірну Чилі. За словами Гареки, у нього було достатньо часу, щоб освоїти іспанську мову. "Я особисто сказав йому, що хотів би, щоб він говорив іспанською. Я вважаю спілкування на полі та за його межами фундаментальним. Він має спілкуватися з партнерами по команді, зі мною, зі штабом, з пресою", – сказав тренер.

24-річний нападник народився в Сток-он-Тренті, але зміг грати за Чилі завдяки своїй чилійській матері.

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