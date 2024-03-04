В матче чилийской Примеры B второго тура Сан-Маркос одержал победу над Универсидад Консепсьон со счетом 3:1. Защитник Даниэле Висенсио отметился удивительным автоголом.

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Под конец первого тайма защитник Сан-Маркоса перехватил передачу в своей штрафной. Мяч поднялся высоко в воздух. Голкипер смотрел как Висенсио поднимается с газона и оба игрока потеряли концентрацию буквально на минуту. В тот момент, мяч уже опускался на поле и полетел в ворота. Ворота уже не успел спасти свою команду.

Сан-Маркос в турнирной таблице находится на второй строчке с тремя баллами. Универсидад Консепсьон расположился на 13 месте без набранных очков.