Новичок Серии А потерпел поражение (1:2), но гол форварда Даниэле Верде запомнится надолго.

Звезда сборной Дании забил сумасшедший "гол скорпиона" на тренировке – видео шедевра

На 73 минуте нападающий Специи сравнял счет феноменальной бисиклетой. Гаяс выполнил высокую подачу в штрафную, и Верде ударом через себя попал точно в "девятку". К сожалению, шедевр не принес Специи очков, поскольку Лацио успел забить еще раз под занавес встречи.

Подвиг Верде сразу начали сравнивать с похожим голом Криштиану Роналду в ворота Ювентуса (четвертьфинал ЛЧ 2017/18). Символично, что португалец поразил ворота Буффона ровно три года назад – 3 апреля 2018-го.

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