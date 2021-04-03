Новачок Серії А зазнав поразки (1:2), але гол форварда Даніеле Верде запам'ятається надовго.

Зірка збірної Данії забив шалений "гол скорпіона" на тренуванні – відео шедевра

На 73 хвилині нападник Спеції зрівняв рахунок феноменальною бісіклетою. Гаясі виконав високу подачу у карний майданчик, і Верде ударом через себе поцілив точно у "дев'ятку". На жаль, шедевр не приніс Спеції очок, оскільки Лаціо встиг забити вдруге під завісу зустрічі.

Подвиг Верде відразу почали порівнювати зі схожим голом Кріштіану Роналду у ворота Ювентуса (чвертьфінал ЛЧ 2017/18). Символічно, що португалець вразив ворота Буффона рівно три роки тому – 3 квітня 2018-го.

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