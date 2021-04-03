Милан в большинстве на последних минутах вырвал ничью у Сампдории
В рамках субботней программы 29-го тура Серии А Сампдория на выезде расписала боевую ничью с Миланом. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2020/21, 29-й тур
Милан – Сампдория – 1:1
Голы: Хауге, 87 – Квальярелла, 57
Удаление: Силва, 59 (Сампдория) (вторая желтая)
Беневенто – Парма – початок о 16:00
Дженоа – Фиорентина – початок о 16:00
Кальяри – Верона –начало в 16:00
Лацио – Специя – начало в 16:00
Наполи – Кротоне – начало в 16:00
Сассуоло – Рома – начало в 16:00
Торино – Ювентус – начало в 19:00
Болонья – Интер – начало в 21:45
Программу уикенда в итальянской Серии А открывал поединок Милан – Сампдория. В первом тайме моменты были у обеих команд, но забить не удалось ни одной. У генуэзцев на пути стоял Доннарумма, который несколько раз спасал ворота гостей, а "россонери" имели проблемы с реализацией, да и вообще выглядели довольно вяло.
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На 59-й минуте Эрнандес отдал неточную передачу неподалеку собственной штрафной и Квальярелла искусным ударом перебросил Доннарумму – он не ожидал такой коварной ошибки, и позволил себе выйти из ворот. Однако, через несколько минут радость гостей прервалась – Силва получил вторую желтую, и они остались в меньшинстве. Стефано Пиоли сразу бросил в бой свежие силы и миланцы начали наседать на оборону соперника. На 87-й Хауге сумел реализовать выход один на один с голкипером, и сравнял счет. В компенсированное время Кессье мог завоевать для Милана победу, но из-за рикошета его удар попал в штангу. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.
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