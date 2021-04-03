Чемпионат Италии 2020/21, 29-й тур

Милан – Сампдория – 1:1

Голы: Хауге, 87 – Квальярелла, 57

Удаление: Силва, 59 (Сампдория) (вторая желтая)

Беневенто – Парма – початок о 16:00

Дженоа – Фиорентина – початок о 16:00

Кальяри – Верона –начало в 16:00

Лацио – Специя – начало в 16:00

Наполи – Кротоне – начало в 16:00

Сассуоло – Рома – начало в 16:00

Торино – Ювентус – начало в 19:00

Болонья – Интер – начало в 21:45

Программу уикенда в итальянской Серии А открывал поединок Милан – Сампдория. В первом тайме моменты были у обеих команд, но забить не удалось ни одной. У генуэзцев на пути стоял Доннарумма, который несколько раз спасал ворота гостей, а "россонери" имели проблемы с реализацией, да и вообще выглядели довольно вяло.

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На 59-й минуте Эрнандес отдал неточную передачу неподалеку собственной штрафной и Квальярелла искусным ударом перебросил Доннарумму – он не ожидал такой коварной ошибки, и позволил себе выйти из ворот. Однако, через несколько минут радость гостей прервалась – Силва получил вторую желтую, и они остались в меньшинстве. Стефано Пиоли сразу бросил в бой свежие силы и миланцы начали наседать на оборону соперника. На 87-й Хауге сумел реализовать выход один на один с голкипером, и сравнял счет. В компенсированное время Кессье мог завоевать для Милана победу, но из-за рикошета его удар попал в штангу. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ