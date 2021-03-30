Хавбек сборной Дании Томас Дилэйни поразил своих партнеров по команде на тренировке.

Отработка ударов на тренировке сборной Дании позволило Томасу Дилэйни забить "гол мечты", как его охарактеризовал твиттер национальной команды.

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Хавбек не смог пробить голкипера с первой попытки – тот отбил в сторону Дилэйни, который решил попробовать "удар скорпиона". Получилось очень эффектно – мяч мощно полетел в дальнюю девятку, задев перекладину.

Добавим, что уже завтра Дания противостоять Австрии в рамках отбора к ЧМ-2022. Скандинавы фантастически провели первые две встречи, набрав 6 очков и отметившись 10 голами, ни разу не пропустив. Австрия с 4 пунктами разделяет второе место с Шотландией.

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