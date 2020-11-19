"Я – украинец. Оба мои родителя из Украины. Они из Луганской области, город Перевальск. Но я родился в Израиле, потом мы переехали в Канаду. Я мог бы, конечно, играть за сборные Израиля или Канады, но хочу выступать за Украину.

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Когда мне было 16 лет, я был на просмотре в нескольких немецких клубах, где себя хорошо проявил. Потом мой агент предложил вариант поехать на просмотр в Баварию. Там я был десять дней, понравился тренеру, но после этого в команду должен прийти новый наставник – Мирослав Клозе. Но уже Клозе не захотел брать меня в команду U-19. Он предпочел местных футболистов.

После удачных выступлений за юношескую сборную Украины к моему отцу подошли скауты Манчестер Сити. Они заинтересовались мной. Но на тот момент мне было меньше 18 лет, поэтому тот вариант отпал. Когда об этом узнал мой тренер в сборной, Владимир Езерский, он меня отправил к Шахтеру. Я тренировался с дублем неделю, они хотели меня подписать, но мои родители не захотели, чтобы я был в Украине. После этого я поехал на просмотр в Германии, где заключил соглашение с Шальке", – сказал Брук в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

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