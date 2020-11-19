"Я – українець. Мої батьки з України. Вони з Луганської області, місто Перевальськ. Але я народився в Ізраїлі, потім ми переїхали до Канади. Я міг би звичайно грати за збірні Ізраїлю чи Канади, але хочу виступати за України.

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Коли мені було 16 років, я був на перегляді в декількох німецьких клубах, де я себе добре проявив. Потім мій агент запропонував варіант поїхати на перегляд в Баварію. Там я був десять днів, я сподобався тренеру, але після цього в команду мав прийти новий наставник – Мірослав Клозе. Але вже Клозе не захотів брати мене до команди U-19. Він надав перевагу місцевим футболістам.

Після вдалих виступів за юнацьку збірну України до мого батька підійшли скаути Манчестер Сіті. Вони зацікавилися мною. Але на той момент мені було менше 18 років, тому той варіант відпав. Коли про це дізнався мій тренер в збірній, Володимир Єзерський, він мене відправив до Шахтаря. Я тренувався з дублем тиждень, вони хотіли мене підписати, але мої батьки не захотіли, щоб я був в Україні. Після цього я поїхав на перегляд до Німеччини, де уклав угоду з Шальке", – сказав Брук у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

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