"Я знаю Эрика уже 3,5 года – с нашего первого сбора команды U-17. Он очень одаренный игрок. Я постоянно на контакте с Эриком и его отцом. Я верю, что он дорастет до уровня национальной сборной. Он уже выступает за молодежную команду Нюрнберга и даже принял участие в товарищеском матче первой команды.

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Сам футболист хочет выступать за сборную Украины. Мы знаем, что к нему есть интерес со стороны Немецкого футбольного союза, но только сам футболист принимает решение, за какую сборную ему играть.

Пока непосредственно с Шевченко я не говорил, но задача всех тренеров юношеских и молодежных сборных – подготовить игрока для национальной команды. То, что я в коммуникации с Русланом Ротанем относительно Эрика, и Руслан Петрович рассчитывает на футболиста – факт", – сказал Езерский в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, Шуранов родился в Германии, но его родители родом из Украины. Футболист выступал за сборные Украины U-17, U-18, U-19, а также вызывался Русланом Ротанем в команду U-21.

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