Состоялся второй тур квалификации на Олимпийские игры в Южной Америке. Результаты и обзор матчей читайте на "Футбол 24".

Южная Америка, Олимпийские игры, квалификация, 2 тур

Эквадор U-23 – Венесуэла U-23 – 1:1

Голы: Медина, 70 – Келси, 20

Боливия U-23 – Бразилия U-23 – 0:1

Гол: Эндрик, 4

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В Южной Америке стартовал отбор на Олимпийские игры. Во втором туре группы A состоялись две встречи. Венесуэла, в составе которого выступает нападающий Шахтера Кевин Келси, встречалась с Эквадором. Именно игрок "горняков" сумел отличиться в матче. Впрочем, его команда не смогла удержать победу.

Бразилия играла против Боливии. Единственный гол в матче забил новичок Реала Эндрик. Он получил передачу из глубины, пробросил себе на ход и без проблем отправил мяч в сетку ворот. Голкипер Боливии, казалось, в простом моменте ничего не сумел сделать.

Эквадор имеет четыре балла и возглавляет таблицу, а Бразилия находится на второй строчке с тремя очками.

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