Відбувся другий тур кваліфікації на Олімпійські ігри в Південній Америці. Результати та огляд матчів читайте на "Футбол 24".

Південна Америка, Олімпійські ігри, кваліфікація, 2 тур

Еквадор U-23 – Венесуела U-23 – 1:1

Голи: Медіна, 70 – Келсі, 20

Болівія U-23 – Бразилія U-23 – 0:1

Гол: Ендрік, 4

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У Південній Америці стартував відбір на Олімпійські ігри. В другому турі групи A відбулися дві зустрічі. Еквадор, у складі якого виступає нападник Шахтаря Кевін Келсі, зустрічався з Венесуелою. Саме гравець "гірників" зумів відзначитися в матчі. Утім, його команда не змогла втримати перемогу.

Бразилія грала проти Болівії. Єдиний гол в матчі забив новачок Реала Ендрік. Він отримав передачу з глибини, прокинув собі на хід і без проблем відправив м'яч у сітку воріт. Голкіпер Болівії, здавалось, в простому моменті нічого не зумів вдіяти.

Еквадор має чотири бали і очолює таблицю, а Бразилія перебуває на другій сходинці з трьома очками.

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