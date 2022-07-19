Шахтер снова сменил место регистрации – "горняки" официально переехали из Мариуполя на Киевщину
19:35 - Читати українською
Донецкий клуб внес изменения в Единый государственный реестр по месту регистрации "горняков".
Теперь Шахтер зарегистрирован в селе Счастливое Киевской области (Бориспольский район), где расположен тренировочный комплекс команды.
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Отметим, что с 2018 года "горняки" были зарегистрированы в Мариуполе, сейчас оказавшемся под временной оккупацией россиян.
Еще с 2014 года Шахтеру пришлось покинуть родной Донецк из-за боевых действий. За последние 8 лет клуб вынужденно базировался во Львове, Харькове и Киеве.
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