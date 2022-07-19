Нападник Шахтаря Андрій Борячук близький до зміни клубу в Україні.

Борячук наразі перебуває у розташуванні Металіста 1925, який може підписати нападника, повідомляє Профутбол Digital.

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Права на гравця належать Шахтарю, який має намір знову відправити форварда в оренду. Минулий сезон Андрій провів у Руху.

Зазначимо, що Борячук є вихованцем Шахтаря, але з 2017 року за основну команду зіграв лише 17 матчів, у яких відзначився 6 голами та 1 асистом.

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