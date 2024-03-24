Венесуельський форвард Кевін Келсі може покинути Шахтар, повідомляє журналіст Деніел Нора на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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За інформацією джерела, інтерес до легіонера проявляють одразу декілька клубів з МЛС. Щобільше, Цинциннаті вже надіслав Шахтарю офіційну пропозицію щодо трансферу Келсі. Журналіст зазначає, що наразі незрозуміло чи погодиться на трансфер Шахтар, оскільки Кевін необхідний їм для глибини складу.

Нагадаємо, Келсі перейшов до табору "гірників" 31 січня 2023 року з уругвайського Бостон Рівер за 1 млн євро, підписавши контракт до 31 грудня 2027 року. У поточному сезоні він провів за "гірників" 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 1,5 млн євро.

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