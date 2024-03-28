Недавно появилась информация, что Шахтер получил официальное предложение по трансферу Кевина Келси. Его делал американский клуб Цинциннати, который лидирует в Восточной конференции МЛС, опережая Интер Майами.

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Несмотря на то, что 19-летний нападающий не является основным в команде Марино Пушича, Шахтер отклонил предложение. Кевина считают важным игроком для выполнения задач на сезон. Об этом сообщил журналист Даниэль Нора, который ранее и заявил об интересе Цинциннати к нападающему Шахтера.

По его словам, в услугах Кевина заинтересован еще один клуб МЛС, название которого, правда, не уточняет. Это сделал другой журналист – Адам Бенлазиз. Он утверждает, что Динамо Хьюстон предлагает Шахтеру три миллиона долларов. Трансферное окно в МЛС открыто до 23 апреля.

Напомним, Келси перебрался в Шахтер в январе 2023 года из уругвайского клуба Бостон Ривер. В сезоне 2023/24 венесуэлец вышел на поле 20 раз, но наиграл лишь 502 минуты. За отведенное ему время нападающий забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Его контракт с Шахтером рассчитан до конца 2027 года.

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