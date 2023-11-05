Севилья и Сельта не смогли выявить сильнейшего в поединке 12-го тура Ла Лиги, а концовка игры получилась скандальной из-за отмененного пенальти. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

Сельта повела в счете на 22 минуте – Аспас навесом со штрафного нашел голову Старфельта в штрафной Севильи. После перерыва галисийцы остались в меньшинстве – Тапия получил вторую желтую карточку.

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Основная драма развернулась в конце игры. Эн-Несири сравнял счет на 84 минуте, среагировав на неудачный рикошет от Мингесы. А на 90+10 Сельта претендовала на пенальти после падения Дотора. Арбитр пересмотрел повтор на VAR, что возмутило игроков Сельты, в частности, Яго Аспаса, который в гневе перевернул монитор.